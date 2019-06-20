Выборы состоятся 21 июля - решение суда

Конституционный суд Украины в четверг, 20 июня, признал соответствующим Конституции Указ Президента О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов. Об этом сообщается на сайте КСУ.

"Этим решением Конституционный Суд Украины признал соответствующим Конституции Украины (конституционным) Указ Президента Украины О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов", - говорится в сообщении.

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Источник: korrespondent.net