Лента RSS
Подписаться на ленту
20 июня 2019, четверг, 19:53
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,31
20. 06. 2019

Трамп заявил о "большой ошибке" Ирана

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию с уничтожением американского беспилотника Ираном над Ормузским проливом. Об этом Трамп написал в четверг, 20 июня, в своем микроблоге в Twitter.

Так, комментируя сегодняшний инцидент с уничтожением американского беспилотника над Ормузским проливом Трамп назвал действия Ирана "большой ошибкой".

"Иран сделал очень большую ошибку", - заявил Трамп.

Ранее в четверг Корпус стражей исламской революции сообщил об уничтожении американского стратегического беспилотника Global Hawk. Утверждалось, что дрон был сбит на юге Ирана в провинции Хормозган.

Позже в США подтвердили потерю беспилотника над Ормузским проливом, подчеркнув, что американские самолеты не залетали в воздушное пространство Ирана.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Мазохиста Андрея укусил комар: мелочь, а приятно.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.