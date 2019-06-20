Трамп заявил о "большой ошибке" Ирана

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию с уничтожением американского беспилотника Ираном над Ормузским проливом. Об этом Трамп написал в четверг, 20 июня, в своем микроблоге в Twitter.

Так, комментируя сегодняшний инцидент с уничтожением американского беспилотника над Ормузским проливом Трамп назвал действия Ирана "большой ошибкой".

"Иран сделал очень большую ошибку", - заявил Трамп.

Ранее в четверг Корпус стражей исламской революции сообщил об уничтожении американского стратегического беспилотника Global Hawk. Утверждалось, что дрон был сбит на юге Ирана в провинции Хормозган.

Позже в США подтвердили потерю беспилотника над Ормузским проливом, подчеркнув, что американские самолеты не залетали в воздушное пространство Ирана.

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Источник: korrespondent.net