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20. 06. 2019

Каталония извинилась перед Мексикой за колонизацию

Правительство Каталонии извинилось перед коренным мексиканским народом за ущерб, который мог быть нанесен испанцами в ходе завоевания территории современной Мексики (1519-1521). Об этом в четверг, 20 июня, сообщает испанское издание El Pais.

Отмечается, что один из советников при правительстве Каталонии Альфред Боск выразил свою поддержку коренным народам Мексики. По его мнению, "завоевание и колонизация привели к дискриминации и маргинализации".

В марте стало известно, что президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор направил письмо королю Испании Филиппу VI с призывом извиниться за нарушения, совершенные во время завоевания. Глава государства настаивал на необходимости признать имевшие, с точки зрения мексиканских властей, нарушения, которые произошли около 500 лет назад.

В ответ правительство Испании заявило, что Мадрид не собирается приносить свои извинения. В кабмине королевства выразили сожаление и решительное несогласие в связи с полученным посланием. При этом Испания заявила о своей готовности работать вместе с Мексикой для углубления отношений дружбы и сотрудничества между государствами.

Ранее сообщалось, что Европарламент лишил аккредитации депутатов от Испании. Причиной  отзыва аккредитации назывался неясный статус бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона и его соратника Тони Комина.

Перед этим ООН призвала Испанию освободить каталонских политиков.

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Источник: korrespondent.net

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