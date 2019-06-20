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20. 06. 2019

День в ООС: семь обстрелов, двое раненых

Подразделения сепаратистов с начала нынешних суток семь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Один украинский военный ранен, у еще одного боевая травма, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке в четверг, 20 июня.

Враг применял запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Обстрелы сепаратистов были зафиксированы в районе Павлополя, Марьинки, Луганского, Травневого, Майорска, Новолуганского и Новозвановки.

Украинские подразделения открывали ответный огонь. Потери противника уточняются.

Напомним, за сутки 19 июня на Донбассе произошло 24 обстрела со стороны сепаратистов. Тогда погиб один боец ВСУ, еще двое были ранены и у одного – боевая травма. По данным разведки, ответным огнем один сепаратист был убит и еще один получил ранение.

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Источник: korrespondent.net

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