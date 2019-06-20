У Зеленского прокомментировали решение КСУ

КСУ подтвердил обоснованность указа президента о роспуске парламента. Об этом в четверг, 20 июня, заявил представитель президента в Конституционном суде Украины Федор Вениславский, сообщает пресс-служба Администрации президента.

"При подготовке указа президента о досрочном прекращении полномочий Верховной рады Украины юридическая правота всех положений была выверена максимально тщательно и сомнений относительно неконституционности указа в целом или отдельных его положений у нас не было. И Конституционный суд своим решением лишь подтвердил обоснованность нашей юридической позиции", - заявил представитель президента.

Кроме того, Вениславский отметил, что Конституционный суд продемонстрировал независимость, беспристрастность и "преданность духу Конституции и идеи верховенства права".

Напомним, в четверг, 20 июня, Конституционный суд Украины обнародовал решение о признании конституционности указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента и назначении внеочередных выборов.

Как известно, Верховная Рада была распущена новоизбранным президентом Владимиром Зеленским после его инаугурации. Официальной причиной роспуска парламента называлось отсутствие коалиции.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net