В Британии определились два финалиста в борьбе за пост премьера

Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон и нынешний министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант продолжат борьбу за руководство Консервативной партией и пост премьер-министра. Об этом объявили в парламенте страны, сообщает Интерфакс в четверг, 20 июня.

По итогам пятого тура голосования депутатов-консерваторов Джонсон в очередной раз упрочил свое лидерство в гонке, набрав 160 голосов. Хант получил 77 голосов.

Третий участник состязания, министр окружающей среды Майкл Гоув, набрал 75 голосов и выбыл из дальнейшей борьбы.

Ожидается, что имя победителя станет известно на неделе, начинающейся 22 июля.

Напомним, 7 июня премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ушла в отставку и оставила руководство Консервативной партией. Однако, она продолжит исполнять обязанности пока не изберут нового премьера.

Также сообщалось, что Борис Джонсон пообещал не выплачивать ЕС отступные в 39 млрд фунтов стерлингов за выход из сообщества без сделки по Brexit, удовлетворяющей Лондон.

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Источник: korrespondent.net