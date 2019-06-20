Самолет из пластика и электрические беспилотники: что увидели сто украинских студентов на Ле Бурже

Ле Бурже заслужил репутацию самого представительного авифорума. Здесь демонстрируют новинки гиганты авиапрома и множество национальных компаний, проводятся демонстрационные полеты, а осмотреть самолеты иногда удается не только снаружи, но и изнутри.

Сто украинских студентов, победителей всеукраинского конкурса «Авиатор 2019», на два дня стали гостями масштабного авиафорума. Поездку для них организовал инициатор проведения проекта– благотворительный Фонд Бориса Колесникова. Будущие украинские специалисты авиационной и космической отрасли на Ле Бурже 2019 ознакомились с новинками и моделями будущего, посетили мастер-классы, пообщались с зарубежными специалистами, восхитились захватывающим авиашоу.

Президент Фонда Борис Колесников 20 июня встретился со студентами на Ле Бурже. Вместе они осмотрели экспозиции гигантов мирового авиастроения – Airbus, Boeing, Embraer, Bombardier и др. и отечественных компаний «Антонов» и «Прогресстех-Украина». В числе впечатляющих новинок студенты назвали сверхдальний узкофюзеляжный самолет A321 от Airbus, первый пассажирский электрический самолет Eviation Alice от израильской компании, бразильский узкофюзеляжный пассажирский Embraer E190-E2, турецкий истребитель Aerospase, реактивные самолеты частного назначения, электрические пассажирские беспилотники с вертикальными взлетом и посадкой от концернов Airbus и Boeing, макет истребителя New Generation Fighter, самолет с фюзеляжем из пластика.

«Студенты довольны, они увидели и узнали много интересного, хотя новинок на Ле Бурже не так и много. Авиация – это не пищевая промышленность и не агросектор, где быстро идут изменения, но все равно они есть. К сожалению, не обошлось без ложки дегтя. Впервые в истории новейшей Украины Украина не представила на авиафоруме ни одного воздушного судна. Но я надеюсь, что наши победители «Авиатора» в будущем изменят эту ситуацию, ведь именно за ними – будущее авиации», – говорит Борис Колесников.

Ребята в восторге от престижной выставки, необыкновенного авиашоу и новых знакомств. «За годы проведения образовательных конкурсов, в частности проекта «Авиатор», Борис Колесников сделал очень многое, чтобы мотивировать студентов, поощрить самостоятельную работу, поднять престиж инженерных профессий. Благодаря его Фонду в нашей стране формируется сообщество специалистов-авиаторов, которые ставят перед собой высокие цели и готовы развивать отечественный авиапром, ориентируясь на передовые зарубежные достижения», − говорит Владимир Панин из Запорожского национального технического университета.

Кроме посещения Ле Бурже, Фонд организовал для студентов экскурсию и прогулку по знаковым местам Парижа. Молодежь в сопровождении гидов посетила площадь Согласия, Марсово поле, Лувр, Эйфелеву башню, Триумфальную арку и другие символы города. Последний день поездки ребята провели в Диснейленде, где их ожидали встречи с любимыми сказочными героями, аттракционы и американские горки.

Напомним, Фонд Бориса Колесникова проводил конкурс «Авиатор» восьмой раз. За годы существования проекта он объединил 28 000 студентов из технических и авиационных вузов Украины; а 600 студентов-авиаторов посетили международные авиафорумы в Лондоне и Париже, изучили опыт ведущих зарубежных компаний, чтобы в будущем применить его в учебе и работе.

Источник: korrespondent.net