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20. 06. 2019

Страны Балтии отключаются от электросетей России

Премьер-министры Латвии, Литвы, Эстонии, Польши и представители Еврокомиссии утверждают календарь работ по отключению электросетей стран Балтии от РФ и синхронизации с системами Европы. Об этом в четверг, 20 июня, сообщает Delfi.

По словам советника президента Литвы Дали Грибаускайте, дорожная карта будет подписана в Брюсселе перед саммитом Евросоюза.

"Намечен очень конкретный календарь, кто, что и в какие сроки должен сделать", – сказал дипломат.

Синхронизация должна быть проведена в жизнь не позднее 2025 года, а ЕК примет участие в переговорах с Россией и Беларусью, чтобы обеспечить беспроблемное отключение.

Проектом синхронизации с энергосистемами ЕС страны Балтии надеются снизить зависимость от Москвы. Электросети Латвии, Литвы и Эстонии сейчас действуют в синхронном режиме в так называемом кольце постсоветской электроэнергетической системы БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва) и зависят от диспетчерской в Москве и электросетей России.

После долгих взаимных споров страны Балтии в 2018 году утвердили, что будут синхронизироваться с Западной Европой через Польшу.

Как сообщалось, в мае Украина, Беларусь и Литва договорились о запуске контейнерного поезда.

Ранее в Литве начали публиковать документы о преступлениях Красной армии.

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Источник: korrespondent.net

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