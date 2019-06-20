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20. 06. 2019

В Тбилиси протестующие штурмом взяли парламент

Выступление российских политиков в парламенте Грузии стало причиной массовых протестов и вероятной отставки спикеры парламента страны. Об этом вечером в четверг, 20 июня, сообщает Грузия online.

Отмечается, что в четверг тысячи человек вышли на акции протеста из-за выступление российских политиков в парламенте Грузии. К протестующим также присоединились представители различных грузинских оппозиционных партий.

Недовольство общественности вызвал тот факт, что в парламенте проходила сессия Межпарламентской православной ассамблеи, а ведущий сессии депутат российской Думы Сергей Гаврилов сел в кресло председателя парламента Грузии.

После этого российской делегации пришлось срочно покинуть страну в сопровождении охраны в связи с начавшимися в Грузии акциями протеста против их пребывания в стране.

Оппозиция дала правящей партии срок в один час для отставки трех высокопоставленных чиновников - председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури. После истечения срока участники акции ворвались на территорию парламента.

Полиция пыталась остановить их, но не применяла дубинки или другие спецсредства, пытаясь мирно вытеснить участников акции с территории парламента.

Ранее председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе из-за событий в Тбилиси прервал свой официальный визит в Азербайджан и возвращается в Грузию. Сразу после возвращения Кобахидзе планировал объявить о своей отставке.

Позже руководство правящей партии заявило, что произошла "протокольная ошибка" и прервало международный парламентский форум, в котором принимало участие 100 делегатов из 25 стран.

#Тбилиси сейчас. pic.twitter.com/EaspzIkgN9

— ᎶᎥᎧᏒᎶᎥ ᏉᏗᏝᏗᏕᏂᏉᎥᏝᎥ🦂 (@G_Valashvili) June 20, 2019

Ранее сообщалось, что суд Грузии оставил в силе приговор Саакашвили.

Перед этим супруга экс-президента Саакашвили Сандра Руловс проиграла на выборах мэра города Зугдиди в Грузии.

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Источник: korrespondent.net

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