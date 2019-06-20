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20. 06. 2019

Трамп: Я хочу выйти из бесконечных войн

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, 20 июня, что хочет "выйти из бесконечных войн". Об этом он заявил журналистам в Белом доме перед началом встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, сообщает ТАСС.

"Послушайте, я сказал, что хочу выйти из бесконечных войн, я агитировал за это", - сказал он, напомнив о процессе вывода войск из Сирии, а также о последовательном сокращении военного присутствия США в Афганистане.

При этом глава Белого дома назвал инцидент со сбитым иранскими военными американским беспилотником "новой ложкой дегтя".

Напомним, в четверг Корпус стражей исламской революции сообщил об уничтожении американского стратегического беспилотника Global Hawk. Утверждалось, что дрон был сбит на юге Ирана в провинции Хормозган.

Позже в США подтвердили потерю беспилотника над Ормузским проливом, подчеркнув, что американские самолеты не залетали в воздушное пространство Ирана.

Дональд Трамп по этому поводу заявил, что Иран совершил очень большую ошибку.

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Источник: korrespondent.net

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