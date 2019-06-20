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20. 06. 2019

Украине прогнозируют резкое сокращение населения

Украина вошла в список стран, население которых к 2050 году сократится более чем на 20 процентов. Об этом в четверг, 20 июня, сообщает Украинформ со ссылкой на данные ООН.

"Наибольшее относительное сокращение населения за этот период (2019 - 2050 года - ред.) с потерями в 20 и более процентов ожидается в Болгарии, Латвии, Литве, Украине и на островах Уоллис и Футуна", - говорится в докладе.

Согласно отчету, на сегодня население Украины составляет 43,99 млн человек. Уже к 2050 году это число сократится до 35,2 млн, а к 2100 году - до 24,4 млн.

Основными причинами сокращения население в Украине и других странах, попавших в список, авторы доклада называют падение уровня рождаемости и миграцию.

Ранее сообщалось, что украинцев за полгода стало меньше на 100 тысяч.

А в МВФ прогнозировали, что на конец 2024 года количество людей, живущих в Украине, сократится до 41 миллиона человек.

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Источник: korrespondent.net

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