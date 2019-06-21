Разгон митинга в Тбилиси: пострадали 52 человека



Не менее 52 человек пострадали в Тбилиси в ходе протестов перед зданием парламента, сообщает Министерство здравоохранения в четверг, 20 июня.

"При разгоне пострадали 52 человека, 38 из которых – правоохранители, а остальные – участники акции", – говорится в сообщении.



Ситуация у парламента накалилась, участники акции бросают в полицейских бутылки, у нескольких спецназовцев отняли каски и щиты. В свою очередь спецназ открыл по митингующим стрельбу резиновыми пулями. Правоохранители также применили слезоточивый газ.











Напомним, 20 июня протестующие ворвались в парламент Грузии. Массовые протесты начались после того, как в кресле спикера председателя парламента Грузии оказался российский депутат. РФ обвинила украинского нардепа в подстрекательстве.

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Источник: korrespondent.net