Разгон митинга в Тбилиси: пострадали 52 человека

Не менее 52 человек пострадали в Тбилиси в ходе протестов перед зданием парламента, сообщает Министерство здравоохранения в четверг, 20 июня.
Ситуация у парламента накалилась, участники акции бросают в полицейских бутылки, у нескольких спецназовцев отняли каски и щиты. В свою очередь спецназ открыл по митингующим стрельбу резиновыми пулями. Правоохранители также применили слезоточивый газ.
Напомним, 20 июня протестующие ворвались в парламент Грузии. Массовые протесты начались после того, как в кресле спикера председателя парламента Грузии оказался российский депутат. РФ обвинила украинского нардепа в подстрекательстве.
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Источник: korrespondent.net
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