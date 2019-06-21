Следствие назвало главную версию смерти Тымчука

Главной версией смерти народного депутата Дмитрия Тымчука, тело которого нашли в его доме 19 июня, следствие называет самоубийство. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, передает Громадське.



Однако, по ее словам, официальная версия будет объявлена после завершения всех следственных действий, в частности – после судебных экспертиз и допросов людей, которые владеют информацией о причине смерти Тымчука.



"Исходя из показаний близких лиц, следствие владеет информацией о том, что в последнее время погибший находился в депрессивном состоянии, а последнюю неделю не выходил из дома вообще, как и в день смерти", – рассказала Максимец.



Прокуратурой также будет назначен ряд судебных экспертиз, в частности судебно-медицинская, баллистическая и другие. Также следствие ожидает письменное заключение экспертов, которые провели комплексное исследование тела погибшего.



Напомним, 19 июня в Киеве был найден мертвым народный депутат от фракции Народный фронт Дмитрий Тымчук. По версии следствия, он чистил наградное оружие и случайно застрелился.

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Источник: korrespondent.net