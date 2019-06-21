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21. 06. 2019

Мэр Риги лишился должности через три недели после избрания


Мэра Риги Дайниса Турлайса отправили в отставку через три недели после избрания. За это решение проголосовала половина депутатов Рижского парламента (31 из 60), сообщают местные СМИ.
 
По мнению оппозиции, мэр Турлайс был ставленником предыдущего мэра Риги Нила Ушакова и бывшего вице-мэра Андриса Америкса.
 
"Наконец-то мы близки к уничтожению блока Ушакова-Америкса. Из-за них в Риге разрушенные мосты и коррупционные скандалы", – отметил оппозиционный депутат Виестурс Зепс.
 
Напомним, 29 мая Нил Ушаков покинул пост мэра, поскольку перешел работать в Европарламент.

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Как сообщалось, парламент Латвии избрал нового президента страны. По итогам голосования им стал кандидат от правящей коалиции Эгилс Левитс.

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Источник: korrespondent.net

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