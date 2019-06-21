МВД Грузии назвало протесты попыткой переворота



Министерство внутренних дел Грузии назвало протесты у здания парламента в Тбилиси попыткой массового переворота, сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 20 июня.



В сообщении отмечается, что вопреки призывам полицейских демонстранты продолжили противостояние с правоохранителями и вторжение в здание парламента.



"МВД даст соответствующую оценку попытке массового переворота и вторжения в здание парламента", – подчеркнули в министерстве.



Напомним, в ходе протестов в Тбилиси пострадали по меньшей мере 52 человека, в том числе 38 правоохранителей. Спецназ открыл по митингующим стрельбу резиновыми пулями, полиция применила слезоточивый газ.



20 июня в Тбилиси разгорелись массовые акции протеста. Во время сессии парламента российский делегат сел в кресло парламента. Это вызвало широкое недовольство ряда политических партий. В знак протеста они покинули помещение. Позже протестующие ворвались в здание парламента.

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Источник: korrespondent.net