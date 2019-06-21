Лидеры ЕС не смогли выбрать нового главу ЕК

Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что лидеры Европейского Союза не смогли прийти к консенсусу в вопросах выбора нового главы Еврокомиссии.
По его словам, ни за одного из кандидатов не было большинства голосов.
"Было проведено полное обсуждение кандидатур с учетом моих консультаций и заявлений, сделанных в Европарламенте. Ни у одного из кандидата нет большинства, говорить об именах пока преждевременно", - сказал Туск.
Дискуссия продолжится на внеочередном саммите, который состоится 30 июня.
Напомним, мандат нынешней Еврокомиссии под руководством Жан-Клода Юнкера истекает в октябре. Решение по кандидатуре нового главы ЕК планировалось принять на сегодняшнем саммите.
В ближайшие месяцы в Евросоюзе также должны быть назначены новые председатели Евросовета, Европарламента и Европейского Центробанка, а также новый верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.
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Напомним, ранее в Еврокомиссии оценили первую встречу с Зеленским.
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Источник: korrespondent.net