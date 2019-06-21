Журналист лишился глаза в ходе протестов в Грузии

Один из пострадавших в результате разгона протестующих у здания парламента в Тбилиси потерял глаз, сообщило радио Fortuna со ссылкой на источник.
Напомним, в ходе протестов в Тбилиси пострадали по меньшей мере 52 человека, в том числе 38 правоохранителей. Спецназ открыл по митингующим стрельбу резиновыми пулями, полиция применила слезоточивый газ.
20 июня в Тбилиси разгорелись массовые акции протеста. Во время сессии парламента российский делегат сел в кресло парламента. Это вызвало широкое недовольство ряда политических партий. В знак протеста они покинули помещение. Позже протестующие ворвались в здание парламента.
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Источник: korrespondent.net
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