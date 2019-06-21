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21. 06. 2019

Протестующие разгромили офис правящей партии Грузии


Протестующие в Тбилиси устроили погром в офисе партии Грузинская мечта, сообщает грузинский Первый канал.
 
Отмечается, что митингующие также сожгли флаг правящей партии. Кроме того, они крушили стекла автомобилей и скамейки на улице.
 
Напомним, 20 июня протестующие ворвались в здание парламента в Тбилиси. Участники протеста требуют отставки спикера Ираклия Кобахидзе. На данный момент известно о 52 раненых, из них 38 – правоохранителях. МВД Грузии назвало протесты у парламента в Тбилиси попыткой массового переворота. 
 
Полиция разгоняла протестующих с помощью водомета, резиновых пуль и слезоточивого газа. На данный момент протестующих на территории парламента Грузии нет. 

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Источник: korrespondent.net

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