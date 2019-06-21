Трампу запретили продавать оружие саудитам

Сенат США проголосовал за то, чтобы запретить американскому лидеру Дональду Трампу продавать оружие Саудовской Аравии, передает Associated Рress.
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Ранее сообщалось, что США заключат сделку с Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами по поставке оружия. Общая сумма сделок составит 7 млдр долларов.
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Источник: korrespondent.net
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