Итоги 20.06: Отказ от томоса и законность выборов

Евросоюз продлил "крымские санкции" против России

Европейский Союз официально продлил еще на один год санкции, связанные с аннексией Россией Крыма и Севастополя.

"20 июня 2019 года Совет ЕС продлил ограничительные меры, введенные в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией, до 23 июня 2020 года", - говорится в заявлении Совета ЕС.

Зеленский создал офис президента вместо Администрации

Президент Владимир Зеленский создал Офис президента, реорганизовав Администрацию президента и сократив численность ее сотрудников.

В офисе президента будет работать его руководитель, первый заместитель руководителя, заместители, руководитель аппарата офиса, первый помощник и помощники президента, советники президента, пресс-секретарь президента, президентские уполномоченные и представители. Еще будет создан Кабинет президента, кабинет руководителя офиса, около десятка директоратов и столько же департаментов.

Путин провел 17-ую по счету прямую линию

Президент России Владимир Путин провел очередную прямую линию с россиянами. За четыре часа он ответил на 70 вопросов. Россияне интересовались внутренними проблемами России, но об отношениях с миром также спрашивали.

Конституционный суд признал законным указ о роспуске Рады и досрочных выборах

Конституционный суд Украины признал соответствующим Конституции указ президента О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов. Таким образом, выборы состоятся 21 июля, согласно указу президента.

В голосовании приняли участие 16 судей Конституционного суда Украины. Решение КСУ является обязательным, окончательным и не может быть обжаловано.

Патриарх Филарет отказался от Томоса и восстановил УПЦ КП

"Собор" Украинской православной церкви Киевского патриархата, созванный почетным патриархом Православной церкви Украины Филаретом, отменил свое предыдущее решение о роспуске Киевского патриархата и отверг томос об автокефалии.

"Собор" объявил, что 15 декабря 2018 года помесного собора УПЦ КП не было, а принятое тогда решение о ликвидации Киевского патриархата было условным. Также "помесный собор" заявляет, что УПЦ КП продолжает существовать, а Филарет – ее пожизненный патриарх.

Синод Православной церкви Украины соберется 24 июня в связи с решением трех архиереев во главе с Филаретом восстановить УПЦ Киевского патриархата.

В Грузии начались массовые протесты

В Тбилиси разгорелись массовые акции протеста. Во время сессии парламента российский делегат сел в кресло парламента. Это вызвало широкое недовольство ряда политических партий. В знак протеста они покинули помещение. Позже протестующие ворвались в здание парламента.

В ходе протестов в Тбилиси пострадали по меньшей мере 52 человека, в том числе 38 правоохранителей. Спецназ открыл по митингующим стрельбу резиновыми пулями, полиция применила слезоточивый газ.

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Источник: korrespondent.net