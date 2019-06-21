В Токио военный вертолет разбился при посадке

Многоцелевой вертолет UH-1 сухопутных сил Японии разбился в пятницу при посадке на военном аэродроме Татикава на западе префектуры Токио. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японские СМИ в пятницу, 21 июня.

Отмечается, что на борту вертолета находились два человека, никто не пострадал. У летательного аппарата при ударе о землю отвалилась хвостовая часть.

Принадлежащий ВВС США вертолет такого же типа в апреле 2018 года совершил вынужденную посадку в гражданском аэропорту города Кумамото на юго-западном японском острове Кюсю. Тогда тоже никто не пострадал.

Ранее в Грузии три человека погибли в результате крушения вертолета в высокогорном районе Казбеги. Американский вертолет Bell 505 направлялся в местную гостиницу.

Также сообщалось, что вертолет упал на крышу офисного небоскреба в Нью-Йорке на Манхэттене. Тогда жертвой крушения стал один человек.

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Источник: korrespondent.net