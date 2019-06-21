Лента RSS
Подписаться на ленту
21 июня 2019, пятница, 08:10
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,31
21. 06. 2019

На Донбассе без воды четыре населенных пункта

В Донецкой области в результате остановки подачи воды по водопроводу, без централизованного водоснабжения остается населения города Торецк и Зализное, а также поселки Северное и Южное. Об этом накануне сообщило региональное управление ГСЧС.

Так, в 11:00 четверга в Главное управление поступила информация от КП Вода Донбасса о том, что прекращена подача воды по водопроводу Горловка-Торецк диаметром 900 мм для проведения ремонтных работ на водопроводе.

По состоянию на 15:00 спасатели доставили жителям населенных пунктов, которые остались без водоснабжения 20,4 тонн технической воды и 11,7 тонн питьевой воды.

Cмотрите фотогалерею: На Донбассе без воды четыре населенных пункта

Ранее на этой неделе стало известно, что в Торецке выдают по 40 литров воды. Тогда сообщалось, что в город ежедневно поступает более 17 тысяч кубических метров воды, чего недостаточно в жаркий период. Также организован подвоз технической воды.

А накануне в Минэнергоугля заявили, что на Донбассе сложилась недопустимая обстановка с водоснабжением.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Мазохиста Андрея укусил комар: мелочь, а приятно.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.