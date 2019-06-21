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21. 06. 2019

Индия построит шесть подводных лодок

Индия направила национальным судостроительным компаниям предварительную заявку на участие в программе строительства шести современных дизель-электрических подводных лодок для ВМС с участием иностранных партнеров. Об этом сообщает The Economic Times в пятницу, 21 июня.

Строительство подлодок в рамках проекта, получившего название Project 75-I, должно быть реализовано на территории Индии. Общая стоимость проекта оценивается в 450 млрд рупий (более $6,4 млрд). На основе ответов от судостроителей будет составлен список участников для предстоящего тендера. Иностранные производители должны будут работать с индийским партнером в рамках национальной программы Делай в Индии и на условиях передачи технологий.

Индия уже имеет подобный опыт сотрудничества индийских компаний с зарубежными партнерами при строительстве шести подлодок класса Scorpen французской разработки. Предполагается, что из иностранных компаний к участию в проекте могут быть приглашены российское ЦКБ Рубин, французская Naval Group, шведский производитель Saab и немецкая компания ThyssenKrupp Marine Systems.

Ранее СМИ сообщили, что Москва и Дели подписали межправительственное соглашение о передаче индийской стороне в аренду на 10 лет еще одной российской атомной подлодки – Чакра-3.

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Источник: korrespondent.net

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