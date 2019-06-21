В Миргороде бывший военный продавал взрывчатку и гранаты

Военная прокуратура Полтавского гарнизона задержала торговца боеприпасами во время очередной попытке сбыта взрывчатки в Миргороде. Об этом накануне сообщила пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"При реализации гранат РГД-5, Ф-1 и трех тротиловых шашек продавец задержан военной прокуратурой Полтавского гарнизона совместно со следователями Следственного управления и оперативниками Управления стратегических расследований ГУ Нацполиции в Полтавской области. Боеприпасы изъяты", - говорится в сообщении.

Установлено, что торговец оружием – житель Миргорода, бывший военнослужащий. В текущем месяце он успел продать две тротиловые шашки.

По информации прокуратуры, правонарушитель предложил покупателям приобрести у него еще пять гранат РГД-5, однако непосредственно перед сбытом поменял набор "товара" на три тротиловые шашки, гранату РГД-5 и гранату Ф-1.

В настоящее время продолжаются обыски и другие следственные и процессуальные действия. Фигуранту готовится сообщение о подозрении в совершении преступления по статье о незаконном обращении с оружием и боеприпасами (ч.1 ст.263 УК Украины). Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

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На прошлой неделе в Новомосковском районе сотрудники полиции задокументировали факт сбыта боеприпасов и изъяли у мужчины четыре гранаты. По словам задержанного, боеприпасы он нашел.

А на этой неделе сотрудники полиции изъяли ящик гранат у жителя Краматорска, который якобы "выловил" боеприпасы с помощью магнита в реке.

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Источник: korrespondent.net