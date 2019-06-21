Отравление на Луганщине: число пострадавших достигло 38 человек

По состоянию на утро пятницы в больницах Луганской области с отравлениями находятся 38 человек. Об этом сообщает ГСЧС в пятницу, 21 июня.
Отмечается, что накануне были госпитализированы еще 11 человек с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит.
Среди пострадавших – 31 ребенок.
Установлено, что в период 15-17 июня все пострадавшие отдыхали на пляже Малибу и купались в озере Песочное в городе Рубежное.
Напомним, во Львове количество людей, отравившихся в ресторане Червона рута, возросло до 55 человек. Заведение закрыли на две недели, так как во время его проверки обнаружили нарушения санитарных норм и технологий приготовления блюд.
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Источник: korrespondent.net
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