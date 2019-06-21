Конгресс США одобрил $700 млн для Украины

Палата представителей Конгресса США одобрила проекты законов, в которых предусмотрено почти 700 млн долларов для поддержки Украины. Об этом сообщило посольство Украины в США на своей странице в Facebook вечером в четверг, 20 июня.

Отмечается, что речь идет о законопроектах о финансировании Пентагона, Государственного департамента, Агентства США по международному развитию и смежных программ на 2020 год.

В частности, в проекте закона Об ассигнованиях на нужды Министерства обороны на 2020 год предусмотрено 250 млн долларов помощи, которые предлагается выделить для поддержки безопасности в Украине. Из указанной суммы 50 млн долларов должно быть направлено исключительно для предоставления летального оружия оборонительного характера.

"Смета помощи Украине по линии внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов, Агентства США по международному развитию и смежных ведомств определена объемом 445,7 млн долларов. Указанная сумма включает, в частности, ассигнования для предоставления нашему государству помощи по безопасности по программе Международное военное финансирование", – добавили в посольстве.

Теперь проекты аналогичных законодательных актов должен принять Сенат. Когда уже обе палаты Конгресса согласуют окончательную редакцию законопроектов и их передадут на подпись президенту США Дональду Трампу.

Ранее на этой неделе Конгресс США утвердил весь пакет помощи по безопасности на сумму 250 млн долларов, который должен быть предоставлен Украине в 2019 году по линии Пентагона на цели усиления национальной безопасности и обороны.

Также посол Украины в США Валерий Чалый заявлял, что в 2020 году Вашингтон может увеличить военную помощь Киеву – и по линии Пентагона, и Госдепа.

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Источник: korrespondent.net