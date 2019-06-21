Лента RSS
Подписаться на ленту
21 июня 2019, пятница, 09:53
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,31
21. 06. 2019

ООН отправила медицинское оборудование на Донбасс

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев направило на неподконтрольную часть Донбасса грузовой автомобиль с гуманитарной помощью. Об этом в пятницу, 21 июня, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Через КПВВ Новотроицкое на выезд во временно оккупированную территорию Украины проследовал грузовик от Управления Верховного комиссара ООН", – говорится в сообщении.

В общем пограничники оформили груз общей массой более трех тонн. Транспортное средство перевозило медицинское оборудование для жителей Донбасса.

Ранее ООН направила на неподконтрольную часть Донбасса 86 тонн гуманитарных грузов – сантехнику и стройматериалы.

А накануне на Донбасс прибыли девять грузовых автомобилей с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста. Они перевозили продуктовые наборы общей массой почти 180 тонн.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Мазохиста Андрея укусил комар: мелочь, а приятно.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.