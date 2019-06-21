ООН отправила медицинское оборудование на Донбасс

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев направило на неподконтрольную часть Донбасса грузовой автомобиль с гуманитарной помощью. Об этом в пятницу, 21 июня, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Через КПВВ Новотроицкое на выезд во временно оккупированную территорию Украины проследовал грузовик от Управления Верховного комиссара ООН", – говорится в сообщении.

В общем пограничники оформили груз общей массой более трех тонн. Транспортное средство перевозило медицинское оборудование для жителей Донбасса.

Ранее ООН направила на неподконтрольную часть Донбасса 86 тонн гуманитарных грузов – сантехнику и стройматериалы.

А накануне на Донбасс прибыли девять грузовых автомобилей с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста. Они перевозили продуктовые наборы общей массой почти 180 тонн.

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Источник: korrespondent.net