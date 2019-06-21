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21. 06. 2019

Гражданским самолетам США запретили летать у берегов Ирана

Управление гражданской авиации США запретило американским авиакомпаниям осуществлять полеты в воздушном пространстве Ирана над Ормузским проливом и Оманским заливом. Об этом говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Twitter в пятницу, 21 июня.

Отмечается, что ограничение будет действовать до "получения дальнейших распоряжений".

Запрет связан с "усилением военных действий и эскалации политической напряженности в регионе". В предупреждении отмечается, что в момент, когда иранские военные сбили американский беспилотник, в этой зоне находилось "множество гражданских самолетов".

Накануне, 20 июня, иранские военные объявили, что сбили над провинцией Хормозган американский беспилотник Global Hawk, который якобы вторгся в воздушное пространство Ирана.

Позже в Пентагоне подтвердили потерю дрона, но заявили, что это был Navy MQ-4C Triton и он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран совершил большую ошибку, уничтожив американский БПЛА.

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Источник: korrespondent.net

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