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21. 06. 2019

У пенсионера МВД отняли более четырех миллионов гривен - СМИ

В Полтавской области у бизнесмена отняли более четырех миллионов гривен. Об этом сообщает УНН.

Трое неустановленных мужчин на двух машинах заблокировали автотранспорт бизнесмена и угрожая ему оружием забрали из автомобиля потерпевшего более 4 млн гривен.

Отметим, что фирма потерпевшего предоставляет услуги по частной охране, а сам потерпевший является пенсионером МВД.

В результате нападения никто не пострадал. Начато досудебное расследование по статье "разбой".

Ранее в Одессе неизвестные завладели пакетом с деньгами на сумму ориентировочно 1700000 гривен.

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Источник: korrespondent.net

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