У пенсионера МВД отняли более четырех миллионов гривен - СМИ

В Полтавской области у бизнесмена отняли более четырех миллионов гривен. Об этом сообщает УНН.
Трое неустановленных мужчин на двух машинах заблокировали автотранспорт бизнесмена и угрожая ему оружием забрали из автомобиля потерпевшего более 4 млн гривен.
Отметим, что фирма потерпевшего предоставляет услуги по частной охране, а сам потерпевший является пенсионером МВД.
В результате нападения никто не пострадал. Начато досудебное расследование по статье "разбой".
Ранее в Одессе неизвестные завладели пакетом с деньгами на сумму ориентировочно 1700000 гривен.
В центре Киева избили и ограбили иностранца
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Источник: korrespondent.net
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