Россия утилизирует украинскую подводную лодку

Министерство обороны России объявило тендер на утилизацию ряда кораблей, среди которых есть украинская субмарина. Об этом сообщает Украинский милитарный портал в пятницу, 21 июня.

В тендере указано, что Россия намерена ликвидировать подводную лодку проекта 641. Конкретное название лодки не уточняется, но в распоряжении России есть только одна субмарина этого проекта - подводная лодка Запорожье, которую захватили в Крыму в 2014 году.

Стоит отметить, что лодку впервые спустили на воду еще в мае 1970 года.

Напомним, ранее банк из РФ подал иск к Украине в Стокгольм.

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Источник: korrespondent.net