Лента RSS
Подписаться на ленту
21 июня 2019, пятница, 11:43
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,31
21. 06. 2019

Россия утилизирует украинскую подводную лодку

Министерство обороны России объявило тендер на утилизацию ряда кораблей, среди которых есть украинская субмарина. Об этом сообщает Украинский милитарный портал в пятницу, 21 июня.

В тендере указано, что Россия намерена ликвидировать подводную лодку проекта 641. Конкретное название лодки не уточняется, но в распоряжении России есть только одна субмарина этого проекта - подводная лодка Запорожье, которую захватили в Крыму в 2014 году.

Стоит отметить, что лодку впервые спустили на воду еще в мае 1970 года.

Напомним, ранее банк из РФ подал иск к Украине в Стокгольм.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Мазохиста Андрея укусил комар: мелочь, а приятно.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.