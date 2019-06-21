В Грузии оппозиция готовит новые протесты

Грузинская оппозиция возобновит вечером в пятницу, 21 июня, у здания парламента в Тбилиси протестную акцию, спровоцированную недавним выступлением в национальном парламенте главы комитета по развитию гражданского общества Госдумы РФ .

Об этом сообщил журналистам председатель грузинской оппозиционной партии Единое национальное движение Григол Вашадзе. По его словам, представители практически всех оппозиционных сил соберутся у парламента в Тбилиси в 19 часов.

По словам политика, нынешняя власть в Грузии превратилась в "режим" и отняла у граждан страны конституционные права и "оскорбила то, что эти люди беспристрастно защищали в течение лет, – это независимость этой страны, суверенитет и территориальная целостность".

Оппоненты правящей партии Грузинская мечта считают, что в сложившейся ситуации политическая ответственность правительства неизбежна.

Оппозиционеры потребуют отставки председателя парламента Кобахидзе и министра внутренних дел Гахарии, а также досрочных парламентских выборов.

Между тем пресс-служба президента Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что глава государства в связи с событиями в парламенте решила досрочно прервать свой визит в Беларусь и вернуться в Тбилиси.

Зурабишвили назвала события у парламента в Тбилиси "очень большим преступлением", отметив при этом, что повлекшие протесты события "никак не оправдывают искусственно созданную волну, антигосударственные действия, призывы, сделанные внутри или снаружи, которые были направлены на вторжение в парламент и государственный переворот".

Ранее Зурабишвили назвала Россию "врагом и оккупантом" и подчеркнула, что "внутренне противостояние (в Грузии – ред.) больше всего на руку именно России и ее самому хорошо изученному оружию".

Напомним, 20 июня в Тбилиси начались массовые акции протеста. Во время 26-й Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента и обратился к присутствующим на русском языке. Это вызвало широкое недовольство ряда политических партий. В знак протеста они покинули помещение. Позже протестующие ворвались в здание парламента.

В столкновениях с протестующими грузинская полиция использовала слезоточивый газ и резиновые пули. Пострадали около 70 человек, в том числе 38 сотрудников правоохранительных органов и как минимум один журналист.

После разгона демонстрации у грузинского парламента в ночь на 21 июня активисты устроили погром в столичном офисе правящей партии Грузинская мечта – демократическая Грузия. При этом демонстранты жгли флаги с эмблемой партии.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

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Источник: korrespondent.net