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21. 06. 2019

Подросток с Аляски убила лучшую подругу за $9 млн

В штате Аляска 18-летняя Денали Бремер вместе с пособником убила свою лучшую подругу, когда мошенник в интернете пообещал заплатить ей за это $9 миллионов. Об этом сообщает канал CBS в пятницу, 21 июня.

Бремен подговорила 16-летнего Кэйдена Макинтоша помочь ей с убийством, пообещав ему часть денег. После этого они позвали жертву на прогулку в лес, связали скотчем и застрелили.

Человек, который выдавал себя за мультимиллионера по имени Тайлер, предложил девушке деньги, если она убьет свою подругу, снимет это на видео и пришлет ему. Мужчина оказался 21-летним жителем штата Индиана по имени Дарин Шилмиллер.

Полиция уже задержала девушку и ее пособника, а также подала штату Индиана запрос об экстрадиции.

"Если вы слышите мой голос и планируете совершить преступление в Аляске и думаете, что вы в безопасности, потому что вы далеко, знайте, что это не так. Мы вас выследим. Мы вас найдем. И мы достигнем того, что вы предстанете перед правосудием", - заявил специальный агент Джефф Питерсен.

Напомним, что ранее в Сумской области мужчина расчленил знакомую и выбросил в реку.

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Источник: korrespondent.net

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