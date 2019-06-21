Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали канал финансирования незаконных вооруженных формирований "ДНР". Об этом сообщает пресс-служба СБУ в пятницу, 21 июня.

Оперативники спецслужбы установили, что группа переселенцев с Донбасса, временно проживающих в Киеве, организовали перевод средств для финансового обеспечения сепаратистов.

"Они вместе с сообщником, который фактически проживает в Донецке, наладили в обход действующего законодательства канал поступления наличности на временно оккупированную территорию Донецкой области, в том числе в интересах установленных участников НВФ "ДНР". Для проведения операций злоумышленники использовали реквизиты банковских карт, открытых в отечественных банковских учреждениях", – указано в сообщении.

Сотрудники СБУ задокументировали, что противоправный механизм функционирует с 2016 года, общий объем с признаками финансирования террористической деятельности составляет почти пять миллионов гривен.

Во время обысков в Киеве по адресам служебных, жилых помещений и в автотранспорте фигурантов уголовного производства по статье о финансировании терроризма (ч.2 ст.258-5 УК Украины) правоохранители изъяли крупную сумму денег в иностранной и отечественной валюте, 49 банковских карточек и "черную" бухгалтерию, которая доказывает проведения незаконных сделок. Фигурантам дела планируется объявить подозрения.

Cмотрите фотогалерею: В СБУ заявили о перекрытии канала финансирования "ДНР"

Накануне в СБУ заявили о блокировании поставки шпионского оборудования в "ЛДНР". Сепаратисты устанавливали программы на мобильные телефоны граждан Украины во время проведения "фильтрационных" мер на контрольно-пропускных пунктах.

Ранее на этой неделе СБУ выявила деятельность сети антиукраинских интернет-агитаторов, которая действовала в нескольких областях.

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Источник: korrespondent.net