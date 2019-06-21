Министра образования не пустили в школу, где она работала учителем

Министра образования и науки Украины Лилию Гриневич не пустили в школу во Львове для общения с коллективом в ходе рабочего визита.

"Меня как министра образования и науки впервые чиновница от образования города Львова не пустила в школу поговорить с тренерами Новой украинской школы и проверить внедрения реформы", - написала Гриневич на своей странице в Facebook.

По ее словам, чиновница из управления образования требовала написать письмо и получить разрешение городского головы.

Гриневич отметила, что на посту министра постоянно в командировках проводила такие встречи с коллективами учреждений образования для получения обратной связи про ход реформы.

"Но политической целесообразности безразличны реформы. Особенно неприятно то, что это школа, в которой я была учителем биологии. Я все равно встречусь с педагогами. Они сами придут на встречу на другой площадке, хотя, учитывая логистику визита, это будет неудобно", - добавила министр.

Гриневич в 1988 году начала работать в львовской школе № 7 учителем биологии. В 1992 году ее перевели на должность заместителя директора школы по национальному воспитанию.

Ранее сообщалось, что в украинских школах аттестат о получении среднего базового/полного образования заменили свидетельством.

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Источник: korrespondent.net