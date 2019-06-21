Полиция задержала "казака" из Крыма

Правоохранители задержали участника незаконного формирования "Крымское казачье войско". Об этом сообщает Нацполиция в пятницу, 21 июня.

Отмечается, что участники этого формирования активно способствовали аннексии Крыма войсками РФ в 2014 году.

В частности, 55-летний уроженец Херсонской области с февраля по апрель 2014 организовывал и принимал активное участие в проведении незаконных собраний и митингов на территории Раздольненского района АРК.

"Мужчина по приказу атамана Раздольненского филиала общественного объединения "Крымское республиканское отделение Всероссийской общественной организации "Союз казаков" Крымское Козачьи войско" вместе с другими лицами осуществлял охрану проведения незаконных митингов и собраний", – говорится в сообщении.

Задержанный имеет "награды" от оккупационной власти Крыма – медали "За защиту Крыма" и "За возвращение Крыма". Указано, что у мужчины есть гражданство РФ, при этом он сохранил и гражданство Украины.

Задержанному сообщили о совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей о посягательстве на территориальную целостность Украины (ч.2 ст.110 УК). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Херсонский городской суд уже избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста с использованием электронного браслета.

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Напомним, в прошлом году "генерал-атаман" из "ДНР" попытался подкупить пограничников на Донбассе. Мужчина предложил взятку пограничникам в размере тысячи гривен, но получил отказ и был задержан.

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Источник: korrespondent.net