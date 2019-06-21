В Крыму 14 человек бросили на "банане" в километре от берега

В аннексированном Крыму спасли 14 человек, которые находились в Черном море на водном аттракционе "банан" на расстоянии почти километра от берега. Об этом сообщает МЧС РФ в пятницу, 21 июня.

Отмечается, что инцидент произошел накануне в районе Алушты.

"В ходе планового патрулирования акватории Черного моря в районе пляжа Горизонт в Алуште на расстоянии 800 м от берега был замечен гидроцикл, буксирующий "банан" с людьми на борту. Спустя некоторое время водитель плавсредства отцепил водный аттракцион и скрылся в неизвестном направлении", – говорится в сообщении.

Спасатели транспортировали отдыхающих на берег на катере Лидер-11. Людей высадили на пляж Горизонт в Профессорском уголке Алушты. Оказалось, что на "банане" находилось 14 человек, восемь из которых – дети. Спасенные от медицинской помощи отказались.

Ранее на этой неделе в Алуште прорвало канализацию. По словам очевидцев, вонь стояла такая, что можно было травить ей не только насекомых, но и крупный рогатый скот.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net