Лента RSS
Подписаться на ленту
21 июня 2019, пятница, 13:13
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,31
21. 06. 2019

В Крыму 14 человек бросили на "банане" в километре от берега

В аннексированном Крыму спасли 14 человек, которые находились в Черном море на водном аттракционе "банан" на расстоянии почти километра от берега. Об этом сообщает МЧС РФ в пятницу, 21 июня.

Отмечается, что инцидент произошел накануне в районе Алушты.

"В ходе планового патрулирования акватории Черного моря в районе пляжа Горизонт в Алуште на расстоянии 800 м от берега был замечен гидроцикл, буксирующий "банан" с людьми на борту. Спустя некоторое время водитель плавсредства отцепил водный аттракцион и скрылся в неизвестном направлении", – говорится в сообщении.

Спасатели транспортировали отдыхающих на берег на катере Лидер-11. Людей высадили на пляж Горизонт в Профессорском уголке Алушты. Оказалось, что на "банане" находилось 14 человек, восемь из которых – дети. Спасенные от медицинской помощи отказались.

Ранее на этой неделе в Алуште прорвало канализацию. По словам очевидцев, вонь стояла такая, что можно было травить ей не только насекомых, но и крупный рогатый скот.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Мазохиста Андрея укусил комар: мелочь, а приятно.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.