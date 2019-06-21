В Ивано-Франковской области после дождя обрушился мост

В Ивано-Франковской области, между селами Шепот и Прокурава, Косовского района, после грозы обвалился железобетонный мост. Жители села Шепот остались без всякого сообщения с другими населенными пунктами. Об этом сообщает управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.

"20.06.2019 вечером поступило сообщение о том, что в результате грозовых осадков в реке Брустурка произошел подъем уровня воды. Потоком воды на грунтовой автомобильной дороге местного значения между селами Шепот и Прокурава Косовского района состоялось подмывание опор (железобетонных блоков) с последующим обрушением и разрушением покрытия моста," - сообщает управление ОГА.

В селе Шепот проживает около 900 человек. Проезд в село на легковом транспорте отсутствует, возможен проезд на транспорте повышенной проходимости.

По их информации, органы местного самоуправления принимают меры по восстановлению автомобильного сообщения с населенным пунктом.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров готов помочь регионам, наиболее пострадавшим в результате непогоды, прежде всего, из-за обильных дождей с ветром и градом.

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Источник: korrespondent.net