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21. 06. 2019

Кремль о протестах в Грузии: Русофобская провокация

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал "русофобской провокацией" протесты в Тбилиси, передает RT.

"Все то, что вчера происходило в Грузии, является не чем иным, как русофобской провокацией. И, конечно, не может не вызывать нашей крайней обеспокоенности тот факт, что были агрессивные проявления в отношении граждан России... Это требует крайнего осуждения", - сказал он.

По его словам, Грузию посещают регулярно достаточно большое количество туристов из России.

"Поэтому это вопрос крайне серьезный", - добавил он.

Напомним, 20 июня в Тбилиси начались массовые акции протеста. Во время 26-й Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента и обратился к присутствующим на русском языке. Это вызвало широкое недовольство ряда политических партий. В знак протеста они покинули помещение. Позже протестующие ворвались в здание парламента.

В столкновениях с протестующими грузинская полиция использовала слезоточивый газ и резиновые пули. Пострадали около 70 человек, в том числе 38 сотрудников правоохранительных органов и как минимум один журналист.

После разгона демонстрации у грузинского парламента в ночь на 21 июня активисты устроили погром в столичном офисе правящей партии Грузинская мечта – демократическая Грузия. При этом демонстранты жгли флаги с эмблемой партии.

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Источник: korrespondent.net

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