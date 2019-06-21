Погода на выходные: в Украине жара и грозы

На выходных в Украине в большинстве областей сохранится сухая и жаркая погода. Лишь в западной части страны ожидаются дожди с грозами. Об этом сообщает Укргидрометцентр в пятницу, 21 июня.

Так, в субботу, 22 июня, в западных регионах, а также в Житомирской и Винницкой областях пройдут кратковременные грозовые дожди. Местами возможны град и шквалы 15-20 м/с. Температура +25…+27. На остальной территории – сухая и жаркая погода с дневной температурой +31…+33, а на юге до +35.

В Киеве без осадков, температура ночью +19…+21, днем +31…+33. Ветер юго-восточный 3-8 м/с.

В воскресенье, 23 июня, в западных областях снова ожидаются кратковременные дожди и грозы, а в Карпатах местами значительный дождь. Температура днем +31…+33, а на юге столбик термометра вновь может подняться до +35.

В Киеве будет сухо. Температура ночью около +20, а днем +31…+33. Ветер юго-восточный 3-8 м/с.

Накануне сообщалось, что в Украине прогнозируют до +36. При этом в Киеве может быть повторен рекорд 1891 года.

Ранее синоптики спрогнозировали, какой будет погода в Украине нынешним летом.

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Источник: korrespondent.net