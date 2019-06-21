ПЦУ разрешила сидеть в храмах

Единая поместная Православная церковь Украины разрешила сидеть в храмах, но призвала вставать во время особо важных моментов богослужения. Об этом сообщили на официальной странице ПЦУ в Facebook в пятницу, 21 июня.

"Во всех наших церквях, в частности в сельских, можно увидеть специальные скамейки, на которых могут присесть все, кто в этом нуждается или желает. В храмах больших городов лавки и стулья обычно стоят только возле стен, чтобы не уменьшать его вместительность", - говорится в сообщении.

В ПЦУ подчеркнула, что молитва - это общение с богом, и это общение должно быть прежде всего искренним. Верующих призывали заходить в храм в любое время и общаться с богом, как им удобно.

Тем не менее, прихожанам стоит вставать во время важных моментов богослужения - чтения Евангелия или Евхаристического канона.

"Стояние - признак большого уважения; выдающихся лиц мы всегда приветствуем стоя. Мы стоим во время исполнения национального гимна, а также когда поем многолетие. Поэтому во время особо торжественных моментов литургии будем чтить нашего Господа и Творца стоя", - подчеркнули в ПЦУ.

Напомним, что ранее Филарет созвал собор, вернул УПЦ КП и отказался от автокефалии. В ПЦУ такие действия почетного патриарха объяснили "возрастными изменениями" у Филарета.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net