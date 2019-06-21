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21. 06. 2019

На Донбассе в ходе обстрела ранена женщина

Украинская сторона СЦКК заявляет, что сепаратисты обстреляли населенный пункт Чермалык в Донецкой области, в результате чего ранена 66-летняя жительница села и поврежден частный дом. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

Обстрел осуществили из противотанкового гранатомета, зенитной установки ЗУ-23-2, а также из стрелкового оружия.

"21 июня наблюдательная группа Мариуполь украинской стороны СЦКК при проведении фотофиксации установила, что обстрел осуществлен из станкового противотанкового гранатомета, зенитной установки ЗУ-23-2, а также из стрелкового оружия. Известно, что женщина получила осколочное ранение левой ключицы и находится в городской больнице Мариуполя", - указано в сообщении ООС.

Инцидент произошел 20 июня в 23:00. Вражеские обстрелы также повредили частный дом в этом же населенном пункте по улице Первомайская, 41.

Ранее сообщалось, что подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 20 июня, 18 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Пять раз применялось запрещенное Минскими соглашениями оружие. Трое украинских военных были ранены, у еще одного боевая травма.

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Источник: korrespondent.net

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