Зеленский внес в Раду закон о "кнопкодавах"

Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде закон об ответственности за "кнопкодавство" - законопроект №10394 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обеспечении личного голосования народными депутатами Украины". Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Отметим, законопроект определен главой государства как неотложный. Сейчас сам текст документа отсутствует на сайте Верховной Рады.

Последний этап прохождения проекта закона - передан на рассмотрение руководству.

Напомним, ранее сообщалось, что у Зеленского готовят нардепам наказание за прогулы и кнопкодавство.

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Источник: korrespondent.net