Все больницы Николаева снова "заминировали"

В Николаеве продолжается "эпидемия минирований". После утреннего сообщения о минировании всех детских садов Николаева, на электронную почту правоохранителей поступило сообщение о том, что взрывные устройства заложены во всех больницах города.

В данный момент медперсонал проводит эвакуацию больных. По сообщению анонима, взрыв в больницах произойдет в 20.00. "Спешите, иначе погибнут люди", - сказано в сообщении.

По процедуре на место должны выехать все оперативные службы города - спасатели, правоохранители, взрывотехники, медики, кинологи, аварийные службы.

Ранее в Николаеве и области "заминировали" зоопарк, аэропорт и церкви.

В Николаеве ищут взрывчатку во всех больницах города

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net