Суд в Киеве наложил арест на улицу Институтскую

Апелляционный суд Киева наложил арест на территорию улицы Институтскую в Киеве, где еще проводятся следственные эксперименты по делу Майдана. Об этом накануне сообщила группа Сохранить Институтскую в Facebook.

Отмечается, что Генпрокуратура обжаловала решение Печерского суда Киева, который отказался накладывать арест на участки улицы, где еще продолжаются следственные эксперименты и которыми уже пользуется Музей Революции Достоинства, который в частности начал проводить там строительные работы.

"По мнению прокуратуры, отмена ареста до завершения следственных действий было незаконным. Дополнительными аргументами было проведение работ без согласования и ходатайство потерпевших о проведении дополнительных следственных действий", – сказал начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк в комментарии Громадському.

По мнению прокуратуры, в ходе судебных заседаний, в частности, относительно расстрелов Небесной сотни, появляются новые обстоятельства, которые нужно проверять путем дополнительных или повторных следственных экспериментов.

Во время судебного заседания 20 июня прокурор приобщил к материалам дела заявление народного депутата Игоря Луценко об уголовном правонарушении, в котором отмечается, что Музей повредил памятник архитектуры, снимая брусчатку на Аллее Героев Небесной сотни.

Представители Национального музея Революции Достоинства не появились на заседании, однако на одном из прошлых заседаний они подали заявление, которым позволили рассматривать дело без них.

В конце концов, судьи наложили арест на указанные прокуратурой участка. Решение обжалованию не подлежит.

Адвокат семей Героев Небесной сотни Евгения Закревская, комментируя решение после заседания, отметила, что вопреки всем устным договоренностям, на территории Институтской начались строительные работы, которые исказили место преступления, совершенного в отношении конкретных лиц.

Арест на участок должны снять после завершения следственных действий.

Напомним, во время Революции достоинства 20 февраля 2014 года на части улицы Институтской – от ул. Ольгинской до Майдана Независимости – произошел массовый расстрел активистов Евромайдана. Впоследствии погибших стали называть Небесной сотней, а улица стала местом почитания их памяти.

Ранее сообщалось, что ГПУ установила новых фигурантов по делу Майдана. Было сообщено о подозрении бывшему начальнику Департамента общественной безопасности МВД и экс-начальнику Департамента защиты нацгосударственности СБУ.

Также генпрокурор Юрий Луценко рассказал, когда будет суд по расстрелам на Майдане.

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Источник: korrespondent.net