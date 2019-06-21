Спикер парламента Грузии ушел в отставку на фоне протестов

Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе принял решение уйти в отставку на фоне акций протеста в Тбилиси. Об этом сообщил генеральный секретарь правящей партии Грузинская мечта – демократическая Грузия, мэр Тбилиси Каха Каладзе на брифинге, сообщает ТАСС в пятницу, 21 июня.

"Грузинская мечта со дня прихода к власти внедряет высокий стандарт подочетности перед обществом. И она не раз это доказывала своими действиями. Еще одним проявлением высокого стандарта этой подочетности является решение, принятое сегодня председателем парламента Грузии Ираклием Кобахидзе об уходе с поста", – сказал Каладзе.

Также стало известно, что Грузинская мечта поддержит кандидатуру лидера парламентского большинства Арчила Талаквадзе на пост спикера после отставки Ираклия Кобахидзе.

"На данном этапе другая кандидатура и не рассматривается. Парламентское большинство поддержит кандидатуру Арчила Талаквадзе на пост председателя парламента", – сообщил лидер фракции Грузинская мечта Мамука Мдинарадзе.

Напомним, 20 июня в Тбилиси начались массовые акции протеста. Во время 26-й Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента и обратился к присутствующим на русском языке. Это вызвало широкое недовольство ряда политических партий. В знак протеста они покинули помещение. Позже протестующие ворвались в здание парламента.

В столкновениях с протестующими грузинская полиция использовала слезоточивый газ и резиновые пули. Пострадали более 200 человек, в том числе 80 сотрудников правоохранительных органов и как минимум один журналист.

После разгона демонстрации у грузинского парламента в ночь на 21 июня активисты устроили погром в столичном офисе правящей партии Грузинская мечта – демократическая Грузия. При этом демонстранты жгли флаги с эмблемой партии.

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Источник: korrespondent.net