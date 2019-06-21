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21. 06. 2019

Руководитель студии Мамахохотала идет в Раду от Слуги народа

Руководитель юмористической студии Мамахохотала Роман Грищук будет баллотироваться в Верховную Раду от партии Слуга народа. Об этом юморист заявил на своей странице в Facebook в пятницу, 21 июня.

Грищук подал заявку от партии, и ее одобрили - теперь он выдвигается в одномандатном округе№222 в Соломенском районе в Киеве. Комик обещает, что в случае победы он будет поддерживать курс Украины на евроинтеграцию и развитие электронной демократии.

"Планирую сосредоточиться на проблемах образования, экологии и молодежной политики", - описал свои планы Грищук.

Как сообщалось ранее, шанс попасть в Раду есть у пяти партий.

В регионах массово регистрируются кандидаты от клонов Слуги народа

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Источник: korrespondent.net

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