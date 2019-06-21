В Грузии арестовали более 300 протестующих

В Грузии были арестованы 305 участников протестов в Тбилиси. Об этом в ходе брифинга в пятницу, 21 июня, сообщил заместитель министра внутренних дел Владимер Борцвадзе, сообщает пресс-служба МВД страны.

По словам Борцвадзе, протестующие были арестованы за "различные правонарушения".

Он отметил, что изначально акция носила мирный характер. Однако, позже часть протестующих, применяя насилие и нападение на полицейских, попыталась захватить здание парламента.

По словам Борцвадзе, полицейские были вынуждены использовать спецсредства - слезоточивый газ, нелетальное оружие и водометы.

"Использование этих средств осуществлялось последовательно, пропорционально опасностям. Правоохранители использовали слезоточивый газ для нейтрализации насилия. После предотвращения сопротивления и предотвращения группового нарушения дисциплины полиция была вынуждена использовать другие специальные средства - нелетальное оружие и водометы", - указано в релизе грузинского министерства.

Также Барцвадзе рассказал о пострадавших правоохранителях.

"Несмотря на использованные средства, агрессивная часть протестующих продолжала нарушения всю ночь. На рассвете они уничтожили автомобили и полицейские машины и совершили налет на находящиеся поблизости объекты частной собственности. 305 участников акции были арестованы за различные правонарушения", - сказал он.

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Сегодня стало известно, что спикер парламента Грузии ушел в отставку на фоне протестов.

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Источник: korrespondent.net