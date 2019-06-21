У Зеленского ответили на обвинения Совета судей

Администрация Президента Владимира Зеленского намерена подать в суд на главу Совета судей Олега Ткачука из-за обвинений в давлении на судей. Об этом Українським Новинам сообщил заместитель главы Администрации Руслан Рябошапка.
Он заявил, что публичное заявление Ткачука о давлении чиновников Администрации на судей и Совет судей содержит ложную информацию.
"Это абсолютная глупость (обвинение в давлении на судей - ред.)! Мы ж не идиоты, чтобы звонить судьям... Это все отражает только уровень развития одного из членов Совета судей (Ткачука) и не более",- сказал замглавы Администрации.
По его мнению, это заявление является ответом ряда заинтересованных лиц в судебной системе на инициативу Зеленского пересмотреть результаты судебной реформы.
Рябошапка также сообщил, что встречался с замглавы Совета судей Вадимом Бутенко с целью обсудить судебную реформу и для включения его в состав рабочей группы по реформированию судебной власти.
"За свои слова он (Ткачук) должен ответить. За эту ложью, которую он распространяет против Президента и его команды. Он за это ответит. Естественно, в судебном порядке", - сказал он.
При этом Рябошапка отказался отвечать на вопрос, выступает ли он за увольнение Ткачука с должности главы Совета судей.
Ранее сообщалось, что Совет судей заявил о давлении со стороны АП. В Совете судей заявили о давлении со стороны президента накануне избрания судей КСУ и членов ВККС.
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Источник: korrespondent.net
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