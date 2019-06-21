Брошенные в Словакии "евробляхи" сдадут на металлолом

Брошенные украинцами "евробляхи" в приграничном селе Убля в Словакии местная власть сдаст на металлолом. Об этом говорится в сюжете программы SiriusNews телеканала Sirius.

Из-за захламленности населенного пункта старыми автомобилями недовольны местные жители, поэтому "евробляхи" начнут утилизировать.

С прошлого года здесь стоят более трехсот автомобилей, большинство из которых уже пострадали от мародеров: у них разбито стекло, похищены детали и разбиты салоны.

При этом транспортом заняты не только парковки, но и дворы местных жителей, обочины и даже территория возле леса. Вывозили сюда авто, чтобы не платить деньги за растаможку в Украине.

Номерные знаки двух десятков "евроблях" уже передали полиции. Если владельцы не будут реагировать на призыв вывезти свои машины, то, вероятно, потеряют их.

Стоит отметить, что местный сельский председатель уже сдала на металлолом первую машину, которая находилась на коммунальной территории. Далее возьмутся и за другие "евробляхи".

Ранее сообщалось, что украинцы массово бросают "евробляхи" в Словакии.

В Словакии разворовывают украинское "кладбище евроблях"

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Источник: korrespondent.net