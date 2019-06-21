В Багдаде прогремел взрыв: семеро погибших

В шиитской мечети на востоке Багдада в пятницу, 21 июня, произошел взрыв, в результате которого погибли семь человек, более 20 ранены. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в полиции.

Отмечается, что взрыв произошел в районе Баладият. Источник в полиции сообщил, что для нападения использовался либо пояс смертника, либо самодельное взрывное устройство.

Ни одна группировка пока не взяла ответственности за происшествие.

Отмечается, что число погибших, по-видимому, возрастет, поскольку многие раненые находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, месяцем ранее возле посольства США в Багдаде произошел взрыв из-за ракетного обстрела.

Напомним, ранее Госдеп США присвоил Ираку самый высокий уровень опасности и призвал американцев отказаться от поездок в эту страну.

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Источник: korrespondent.net